Erakçi'den Siyonist rejimin terör eylemleri konusunda uyarı

Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Genel Kurul Başkanı ile yaptığı görüşmelerde, Lübnan'a karşı İsrail rejiminin gerçekleştirdiği bu yeni saldırgan ve terör eylemlerinin çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler'in bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği koruma adına acil adımlar atma sorumluluğunu vurguladı.

Bakan Erakçi, Güvenlik Konseyi'nin etkili bir önlem almadığını ve İsrail rejimi soykırımını ve saldırganlığını kınayan basit bir açıklama bile yapamamış olmasını eleştirerek, Genel Sekreter ve Genel Kurul Başkanının, işgalci rejimin kötülükleriyle mücadele için küresel toplumu harekete geçirme yasal ve etik sorumluluğunu hatırlattı.

İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nde sürekli engelleme çabalarını ve İsrail rejiminin Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmaya yönelik herhangi bir eylemi engellemesini "kanunsuz ve utanç verici" olarak nitelendirerek, Amerika'nın İsrail'in suç ve kötülüklerinde kesin ortak olduğunu ve Amerika tarafından gönderilen sığınak delici bombalarının direniş liderlerinin öldürülmesinde kullanılmasının, Amerika'nın İsrail rejiminin suçlarında açık bir ortaklık örneği olduğunu belirtti.

Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin, işgalci İsrail'in kötülüklerine karşı kendi stratejik ve ulusal güvenlik çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını yineleyerek, İsrail'in işgal ve saldırganlıklarına karşı direnişin yolunun ve idealinin güçlü bir şekilde devam edeceğini ve İsrail rejiminin suçlarının, bölge halklarını kendi haklarını elde etmek ve İsrail rejiminin kötülükleriyle mücadele konusunda daha kararlı hale getireceğini ifade etti.