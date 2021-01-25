Ülkede 30 milyon varil stratejik petrol depoları yapılacaktır

9 sene önce ve ambargoların ilk döneminde bu firmanın düşük derecedeki sıvı gaz depoların yapımını üstlendiğini ve yabancıları yokluğunda bunu tam başardığını ve İran’ın bu konuda kendine yeter konuma geldiğini ifade eden Zeynelpur, Güney Pars’ın 8 fazının tüm depolarının bu firma tarafından yapıldığını ifade etti.

Bu firma tarafından yapılan depoların yapım maliyetinin yabancı firmalara göre çok düşük olduğunu ifade eden Zeynelpur, yapım fiyatların yabancı örneklerinden yüzde 40 az olduğunu söyledi.

Zeynelpur, Güney Pars’ın her fazında yapılan depolardan 50 milyon dolar tasarruf sağlandığını ifade ederek, 30 milyon varil stratejik petrol deposunun yapılmasının söz konusu olduğunu bunun 60 adet 500 bin varillik depodan oluşacağını söyledi.

Kendi firmalarının dünya piyasalarında rekabet edecek konumda olduklarını ifade eden Zeynelpur, ambargoların giderilmesi ile mühendislik ve hizmet ihracatında gelişme sağlanacağını söyledi.

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2012