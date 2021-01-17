İran, petrol üretim miktarını ambargolar öncesi döneme arttırmaya hazırdır

IRNA’ya açıklamada bulunan Mohammadi, firmanın yeni üretimlerin yanında mevcut tesisleri koruma planları olduğunu bunların yer altı ve yer üstü faaliyetleri kapsadığını, bazılarının günlük faaliyetler olduğunu söyledi.

Bu planlarla üretimin azaltılması önüne geçirildiği gibi üretim gücünün kuvvetlendiğini ifade eden Mohammadi, ülkedeki petrol üretim kapasitesinin yüzde 80’lik bölümünün güney bölgelere ait olduğunu söyledi.

Hükümetin gelecek sene için 2.3 milyon varil petrol ve sıvı gaz ihracat hedefi belirlediğini ifade eden Mohammadi, bu rakamın büyük kısmının güney bölgelerinde üretileceğini söyledi.

Trump’ın İran aleyhine uyguladığı ambargolardan dolayı petrol ihracatı azalmakta fakat bu rakam hiçbir zaman sıfır olmamıştır ve bazı haberler Ekim ayında günlük 1.5 milyon varile ulaştığını göstermektir.

Nükleer anlaşmanın imzalanması ve ambargoların kalkması sonrası İran 3 ay içinde petrol üretim miktarını 3.8 milyon varile ulaştırdı. O dönem petrol ve sıvı gaz üretim miktarı günlük 4.8 milyon varil idi, bunun 3 milyon varili ihraç ediliyordu.

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2012