Almanya Bochum Madencilik Müzesi'nden 200'den fazla eser İran Ulusal Müzesi'nde sergilenecek

Almanya'daki Bochum Madencilik Müzesi sergisinde yer alan eserlerin 17 Aralık 2020 Perşembe günü Tahran İmam Humeyni Havaalanı üzerinden ülkeye giriş yaptıktan sonra gerekli korumayla İran Ulusal Müzesi'ne getirildiğini ifade eden Munisan, 'Bu sergide, beş kıtadan 20 farklı ülkeye ait eserler Taş Devri'nden son yüzyıllara kadar dünyadaki madenciliğin tarihi sergilenecek' dedi.

Bu serginin İran Ulusal Müzesi'nde yeni yılının başında Ruhani Hükümeti'nce açılacak 7. uluslararası tarihi ve kültürel eserler sergisi olacağına işaret eden Munisan, 'Koronavirüs salgını bağlamında kültürel faaliyetlerimize özellikle uluslararası düzeyde devam etmeye çalıştık. İran Ulusal Müzesi ve Almanya Bochum Madencilik Müzesi, İran ve dünyadaki madencilik tarihini tanıtmak ikili bir sergi planlamak için büyük çaba sarf etti' diye kaydetti.

İran Ulusal Müzesi ile Almanya Bochum Madencilik Müzesi arasında kültürel etkinliklerin düzenlenmesinin bu özel koşullarda dünya için umut verici mesajlar taşıdığını açıklayan Munisan, 'Müzeler arasındaki bu kültürel etkileşimler, kalıcı bir tanışmaya yol açıyor ve ulusların dostluğu ve kültürel alışverişi, sanatı zenginleştirir' ifadesini kullandı.

Almanya Bochum Madencilik Müzesi eserleri sergisinin, şartların uygun olması halinde Ocak 2021'de sağlık kurallarına uygun olarak İran Ulusal Müzesi'nde açılması planlanıyor.

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