İranlı fotoğrafçıların eserleri Berlin İslami Sanat Müzesinde sergileniyor

Müzede, İranlı fotoğrafçılar Şadi Gadiriyan, Terane Homami, Necef Şükri ve Arman Stepanian'ın eserleri sergileniyor.

Fotoğraflar, İran’ın tarihi ve sanatçıların kişisel deneyimlerinin farklı bakış açılarını gösteriyor.

İslam Sanatı Müzesi, Berlin Müzeler Adası'nda Pergamon Müzesi'nde çeşitli İslami sanat eserlerini sergiliyor. Müzede İran, Ürdün, Türkiye, Suriye, Pakistan, Irak ve diğer İslam ülkelerinden güzel mimari eserler, el sanatları, mücevherler, antik sikkeler ve İslami görsel sanatlar, ziyaretçilerin ziyaretine açıktır.

Dünyanın en zengin müzelerinden biri olarak bilinen Berlin Pergamon Müzesi'nde İran’ın 5 bin tarihi eseri var.

Müzenin İslami Eserler koleksiyonunda ayrıca, sekizinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar değerli eserler bulunmaktadır.k.

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