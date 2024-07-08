Erdoğan ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederken, yeni görevinde başarılar diledi.

İran İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kesin sonuçlara göre Mesud Pezeşkiyan, toplam 30 milyon 530 bin 157 oydan aldığı 16 milyon 384 bin 403 oyla İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi.