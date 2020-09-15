Bir milyon Kutsal Savunma ve Kutsal Türbe savunucu gazisi İslam İnkılabı Rehberi tarafından onurlandırılacaklar

Behman Karger, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Kutsal Savunma Haftası programlarına atıfta bulunarak 21 Eylül'de, Kutsal Savunma Haftası'nın başlangıcıyla aynı zamanda, Kutsal Savunma ve Kutsal türbe Savunucuları'nın bir milyon gazisi, İslam İnkilabı Rehberinin video konferans yoluyla katılacağı törende onurlandırılacak ve İslam İnkilab Rehberinin açıklamalarından ve talimatlarından yararlanacağız’ifadesini kullandı.

Kutsal Savunma Değerlerinin Yayınlanması ve Koruması Vakfı Başkanı,’Bu yılki Kutsal Savunma Haftası kapsamında İslami Şura Meclisi Başkanı'nın da katılımıyla ülkenin 8 ilinde 8 Kutsal Savunma Müzesi açılacak, Ayrıca, İslam Devrimi ve Kutsal Savunma Müzesi'nde Kutsal Savunma Başarıları Ulusal Sergisi, 23 eylül'den itibaren ise başka şehirlerdeki sergiler açılacak’dedi.

Silahlı kuvvetlerin yürüyüşü yapılmayacak

General Karger, ayrıca ‘Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nın emrine göre ve sağlık protokollerine uymak için bu yıl Tahran ve Bendar Abbas'da Silahlı Kuvvetler geçit töreni yapılmayacak ve Bunun yerine, 21 Eylül'de, kutsal savunma gazilerini onurlandıran bir töreninin , geçit törenin yerini aldı’dedi.

21 Eylül, Irak-İran savaşının başlamasının yıldönümü 27eylüle kadar ; İran'da Kutsal Savunma Haftası olarak adlandırılmış ve her yıl Kutsal Savunma onuruna çeşitli programlar düzenlenmektedir.

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