İslam İnkılabı Rehberi'nin Arefe Günü dolayısıyla mesajı 18 dilde yayınlanacak

İrna'ya konuşan İslam İnkılabı Rehberi Temsilcilik Kurumu öğretim görevlisi Mehdu Mustefevi, 'İslam İnkılabı Rehberi'nin Arafat Çölü'nde mesajının okunduğu anda bu mesaj, 18 dile çevrilerek İslam dünyası hacılarına anlatılacak' diye konuştu.
Mustefevi'nin belirttiğine göre Ayetullah Hamanei'nin mesajı Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Urduca, İspanyolca, Endonezyaca, Rusça, Hausaca, Svahilice, Hintçe, İtalyanca, Azerice, Filipince, Almanca, Çince, Bengalice ve Peştuca olarak yayınlanacak.
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