10 Ağustos 2019 - 09:34
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News Code 83431523
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İslam İnkılabı Rehberi'nin Arefe Günü dolayısıyla mesajı 18 dilde yayınlanacak

İslam İnkılabı Rehberi'nin Arefe Günü dolayısıyla mesajı 18 dilde yayınlanacak

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Temsilcilik Kurumu öğretim görevlisi, 'İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Arafat Çölü'ndeki hacılara dönük mesajı okunacak ve aynı anda dünyanın 18 diline çevrilerek, İslam dünyası hacılarının hizmetine sunulacak' dedi.

İrna'ya konuşan İslam İnkılabı Rehberi Temsilcilik Kurumu öğretim görevlisi Mehdu Mustefevi, 'İslam İnkılabı Rehberi'nin Arafat Çölü'nde mesajının okunduğu anda bu mesaj, 18 dile çevrilerek İslam dünyası hacılarına anlatılacak' diye konuştu.

Mustefevi'nin belirttiğine göre Ayetullah Hamanei'nin mesajı Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Urduca, İspanyolca, Endonezyaca, Rusça, Hausaca, Svahilice, Hintçe, İtalyanca, Azerice, Filipince, Almanca, Çince, Bengalice ve Peştuca olarak yayınlanacak.

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