İran Wushu Milli Takımı Asya ikincisi oldu

Asya Wushu Büyükler Şampiyonası'nın onuncu turu bugün Makao'da sona erdi ve İran toplamda bu etkinlikte ikinci oldu.

Son madalya dağılımı tablosuna göre, erkekler ve kadınlar Sanda ve Taolu kategorilerinde Çin, 18 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak her zamanki gibi şampiyonluğu elde etti.

İran Wushu Milli Takımı ise 7 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile bu kıtasal etkinlikte ikincilik unvanını aldı.

Malezya, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı. Vietnam, Hong Kong, Makao, Kazakistan, Hindistan ve Japonya ise madalya dağılım tablosunda dördüncü ile onuncu sıralar arasında yer aldılar.

Bu etkinlikte, ülkemizin ünlü Taolu sporcusu Zahra Kiyani, bireysel kategoride 2 altın madalya kazanarak İran takımının yıldızı oldu. Bu, Asya kıtasındaki bireysel Taolu şampiyonasında İran'ın kazandığı ilk altın madalyalardı.