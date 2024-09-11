Kenani, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a karşı yaptığı olağandışı açıklamayı sert bir şekilde kınadı

Nasır Kenani, yaptığı açıklamada, üç Avrupa ülkesinin bu eyleminin, Batı'nın düşmanca politikasının ve İran halkına karşı uygulanan ekonomik terörizmin bir devamı olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin karşılıklı ve orantılı bir adımla karşılık vereceğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü, ülkesinin Ukrayna ihtilafıyla ilgili açık ve ilan edilmiş duruşunu yineleyerek "Daha önce de vurgulandığı gibi, İran İslam Cumhuriyeti tarafından Rusya Federasyonu'na balistik füze satıldığı iddiası tamamen temelsiz ve asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Kenani, ABD ve üç Avrupa ülkesinin, Siyonist rejimin başlıca silah tedarikçileri olduğunu, Filistin halkının toplu katliamına ve Gazze'deki soykırıma ortak olduklarını ve bu yanlış politikalarının hesabını vermeleri gerektiğini söyledi.