11 Eyl 2024 10:07
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News ID: 85593366
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Kenani, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a karşı yaptığı olağandışı açıklamayı sert bir şekilde kınadı

11 Eyl 2024 10:07
News ID: 85593366
Kenani, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a karşı yaptığı olağandışı açıklamayı sert bir şekilde kınadı

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının, Ukrayna ihtilafına müdahale iddiasıyla İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ikili hava hizmetleri anlaşmalarını iptal etme ve İran Air'e yaptırım uygulama kararını içeren olağandışı açıklamalarını sert bir şekilde kınadı.

Nasır Kenani, yaptığı açıklamada, üç Avrupa ülkesinin bu eyleminin, Batı'nın düşmanca politikasının ve İran halkına karşı uygulanan ekonomik terörizmin bir devamı olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin karşılıklı ve orantılı bir adımla karşılık vereceğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü, ülkesinin Ukrayna ihtilafıyla ilgili açık ve ilan edilmiş duruşunu yineleyerek "Daha önce de vurgulandığı gibi, İran İslam Cumhuriyeti tarafından Rusya Federasyonu'na balistik füze satıldığı iddiası tamamen temelsiz ve asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Kenani, ABD ve üç Avrupa ülkesinin, Siyonist rejimin başlıca silah tedarikçileri olduğunu, Filistin halkının toplu katliamına ve Gazze'deki soykırıma ortak olduklarını ve bu yanlış politikalarının hesabını vermeleri gerektiğini söyledi.

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