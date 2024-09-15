15 Eyl 2024 17:55
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News ID: 85597473
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Siyonist rejim ordusu, Yemen füzesini engellemede başarısız olduğunu itiraf etti

15 Eyl 2024 17:55
News ID: 85597473
Siyonist rejim ordusu, Yemen füzesini engellemede başarısız olduğunu itiraf etti

Tahran, İRNA - İsrail rejimi ordusu, Yemen silahlı kuvvetleri tarafından fırlatılan füzenin Tel Aviv'e isabet etmesinden saatler sonra, bu füzeyi engellemede hava savunma sistemlerinin başarısız olduğunu itiraf etti.

İsrail rejimi ordusu tarafından yapılan açıklamada, ön araştırmaların Yemen'in Ensarullah hareketi tarafından fırlatılan füzenin havada patladığını ve enkazının Tel Aviv'deki "Ben Gurion" havaalanı yakınlarındaki Modi'in metro istasyonuna düştüğünü gösterdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bu olayın ardından Kfar Daniel yerleşim yeri yakınlarında yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Açıklamada, Yemen ordusunun füzesini engellemede başarısız olunduğunun kabul edilmesinin ardından, fırlatılan füzeyi engellemek için Arrow ve Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından girişimlerde bulunulduğu ve sonuçlarının hâlâ incelendiği ifade edildi.

Bu açıklama, Pazar sabahı haber kaynaklarının Tel Aviv yakınlarına bir füze isabet ettiğini ve ardından yangın çıktığını bildirmesinin ardından yapıldı.

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