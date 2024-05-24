24 May 2024 15:45
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News ID: 85487813
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Kaliforniya Üniversitesi'nde Filistin yanlısı oturma eylemi ve Harvard'da devam eden öğrenci protestoları

24 May 2024 15:45
News ID: 85487813
Kaliforniya Üniversitesi'nde Filistin yanlısı oturma eylemi ve Harvard'da devam eden öğrenci protestoları

Tahran, İRNA - Gazze savaşına karşı protestolarını sürdüren Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı öğrenciler, bir kez daha yeni protesto çadırları kurdu, polisin onların çabalarını engellediğini söylenirken, aynı şekilde Harvard'da öğrenciler protesto amacıyla mezuniyet salonunu terk etti.

New York Times, Filistin yanlısı protestocularun kısa süreliğine UCLA'da yeni çadırlar kurduğunu belirterek, polis onları dağıtmak için müdahale etmeden önce bu üniversite binasında oturma eylemin gerçekleştirdi.

New York Times'ta yer alan habere göre, yüzlerce protestocu Perşembe günü, üniversite başkanının geçen ay protesto çadırlarıyla nasıl başa çıkılacağına dair milletvekillerinin sorularını yanıtlamak için Kongre kürsüsüne çıkmasıyla oturma eylemi düzenledi.

Kaliforniya Üniversitesi'nde Filistin yanlısı oturma eylemi ve Harvard'da devam eden öğrenci protestoları

Haberde ayrıca, Perşembe akşamı yaklaşık 70 protestocu bu üniversitenin Dodd Salonuna girdi ve bilgisayar kabloları ve ceketleri kullanarak kapılarını kapatmaya çalıştı.

Kaliforniya Üniversitesi'nde Filistin yanlısı oturma eylemi ve Harvard'da devam eden öğrenci protestoları

Perşembe sabahı protestocular ilk olarak bu üniversitenin Kerckhoff Patio olarak bilinen bölgesinde küçük çadırlar kurdu. Ancak  coplu polislerin  gelmesiyle oradan ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra San Murphy'ye giden 300'e yakın protestocu bu salona oturdu ve sonunda Dud Hall'a girdi.

Kaliforniya Üniversitesi'nde Filistin yanlısı oturma eylemi ve Harvard'da devam eden öğrenci protestoları

Perşembe günü Harvard'ın mezuniyet törenine katılan yüzlerce katılımcı, ilk öğrenci protestolarına katılan 13 öğrencinin ihraç edilmesini protesto etmek için oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu 13 öğrenci dışında 5 öğrenciye daha uzaklaştırma cezası verildi, 20'den fazla öğrenci ise şartlı tahliye edildi.

Kaliforniya Üniversitesi'nde Filistin yanlısı oturma eylemi ve Harvard'da devam eden öğrenci protestoları

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