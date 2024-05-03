3 May 2024 14:50
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News ID: 85465039
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Avustralya üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri düzenledi

3 May 2024 14:50
News ID: 85465039
Avustralya üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri düzenledi

Tahran, İRNA - Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarını protesto etmek amacıyla bugün (Cuma) Avustralya'nın önde gelen üniversitelerinden birinde toplanan yüzlerce kişi, bu rejimle bağlantılı şirketlerin boykot edilmesini ve yatırımlarının iptal edilmesini talep etti.

Geçtiğimiz hafta Filistin yanlısı aktivistler, Avustralya'nın en büyük yüksek öğrenim kurumlarından biri olan Sidney Üniversitesi'nde bir kamp kurdu. Bu eylem, Amerikan üniversitelerindeki öğrenci protestolarından ilham alıyor. Melbourne, Canberra ve Avustralya'nın diğer şehirlerindeki üniversitelerde de benzer kamplar kuruldu.

Avustralya'daki gösteriler çok az polis varlığına rağmen barışçıl bir şekilde düzenlendi. Bu arada, istatistiklere göre, Filistin destekçilerinin Amerikan üniversitelerindeki öğrenci protestolarında 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Bugün Sidney Üniversitesi'nden 300'ü aşkın protestocudan oluşan bir kalabalık, ABD, Kanada ve Fransa'daki öğrencilerin taleplerini tekrarlayarak İsrail'le bağlantılı şirketlere yapılan yatırımların dondurulması çağrısında bulundu. 

Sidney Üniversitesi rektör yardımcısı Mark Scott dün yerel basına yaptığı açıklamada, Amerika'da görülen şiddetin bu ülkede yaşanmaması nedeniyle Filistin yanlısı kampın kampüste kalabileceğini söyledi.

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