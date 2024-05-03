Avustralya üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri düzenledi

Geçtiğimiz hafta Filistin yanlısı aktivistler, Avustralya'nın en büyük yüksek öğrenim kurumlarından biri olan Sidney Üniversitesi'nde bir kamp kurdu. Bu eylem, Amerikan üniversitelerindeki öğrenci protestolarından ilham alıyor. Melbourne, Canberra ve Avustralya'nın diğer şehirlerindeki üniversitelerde de benzer kamplar kuruldu.

Avustralya'daki gösteriler çok az polis varlığına rağmen barışçıl bir şekilde düzenlendi. Bu arada, istatistiklere göre, Filistin destekçilerinin Amerikan üniversitelerindeki öğrenci protestolarında 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Bugün Sidney Üniversitesi'nden 300'ü aşkın protestocudan oluşan bir kalabalık, ABD, Kanada ve Fransa'daki öğrencilerin taleplerini tekrarlayarak İsrail'le bağlantılı şirketlere yapılan yatırımların dondurulması çağrısında bulundu.

Sidney Üniversitesi rektör yardımcısı Mark Scott dün yerel basına yaptığı açıklamada, Amerika'da görülen şiddetin bu ülkede yaşanmaması nedeniyle Filistin yanlısı kampın kampüste kalabileceğini söyledi.