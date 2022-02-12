40. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde en iyi film ödülünü "Mehdi'nin Konumu" kazandı

40. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin Kristal Simurg kazananları şunlardır:
Mansur filminin fotoğrafları için Habib Mecidi
İhsan Berabadi, Yaşlı Adamlar Ölmez'in posteri için
Umud Mirzayi, sahne ve keskin nişancı filmleri için fragman yaptığı için
Rıza Necati'nin yönettiği İrfak adlı kısa öykü filmi
Kristal Simurg'un galibi Höccet Tahiri'nin yönettiği İhtizar adlı kısa belgesel
Ulusal açıdan en iyi film kategorisinde Behruz Şuaybi'nin yönettiği Önceden Randevusu Olmayan
Hasan Necefi ve Emir Velihani, Kızlar Korosu filmi için en iyi görsel efekt ödülü
Mehdi'nin Konumu en iyi alan efektleri bölümündeİman Keremiyan
Son Kar ve Merhum filmlerinde en iyi makyaj için Umud Gülzade
Muhammedrıza Şucayi, Karşıt filmi için en iyi sahne tasarımı
Emin Hayayi, Son Kar filminde en iyi erkek oyuncu
Tennaz Tebatebayi, Düşsüz filmindeki rolü için en iyi kadın oyuncu
Hadi Hicazifer'ın yönettiği ilk en iyi film olan Mehdi'nin Konumu
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