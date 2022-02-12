40. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde en iyi film ödülünü "Mehdi'nin Konumu" kazandı

40. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin Kristal Simurg kazananları şunlardır:

Mansur filminin fotoğrafları için Habib Mecidi

İhsan Berabadi, Yaşlı Adamlar Ölmez'in posteri için

Umud Mirzayi, sahne ve keskin nişancı filmleri için fragman yaptığı için

Rıza Necati'nin yönettiği İrfak adlı kısa öykü filmi

Kristal Simurg'un galibi Höccet Tahiri'nin yönettiği İhtizar adlı kısa belgesel

Ulusal açıdan en iyi film kategorisinde Behruz Şuaybi'nin yönettiği Önceden Randevusu Olmayan

Hasan Necefi ve Emir Velihani, Kızlar Korosu filmi için en iyi görsel efekt ödülü

Mehdi'nin Konumu en iyi alan efektleri bölümündeİman Keremiyan

Son Kar ve Merhum filmlerinde en iyi makyaj için Umud Gülzade

Muhammedrıza Şucayi, Karşıt filmi için en iyi sahne tasarımı

Emin Hayayi, Son Kar filminde en iyi erkek oyuncu

Tennaz Tebatebayi, Düşsüz filmindeki rolü için en iyi kadın oyuncu

Hadi Hicazifer'ın yönettiği ilk en iyi film olan Mehdi'nin Konumu

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