İranlı fotoğrafçı Wikimedia Yılın Fotoğrafı Yarışması'nda üçüncü oldu

Her yıl Wikimedia Commons iismli organizasyon tarafından Wikimedia Depo veya Ortak Beyin adı ile düzenlenen ve en iyi 3 fotoğrafın seçildiği bu yarışmada, aslen İran'ın Kürdistan ilinden olan Salar Erkan, sunduğu fotoğrafla üçüncü oldu.

Bu yılki yarışma 24 kategoride dünya genelinden 1258 aday fotoğraf arasında gerçekleşti. Yarışma iki aşamada kullanıcılar tarafından yapılan oylama ile yapıldı.

1997 doğumlu Salar Erkan dört yıldır profesyonel şekilde fotoğrafçılık yapmaktadır. 2016 yılında fotoğrafçılık işine koyulan Erkan, lu ana kadar 25 galeri ve sergiye katılmış ve birçok ödül kazanmıştır.

Bu ödüller arasında Dünya Tarım Örgütü FAO Dağı Önemi Ödülü, National Geography'nın Günü Fotoğrafı Ödülü ve Portekiz'de ödül olmak üzere birçok ödülü saymak mümkün.

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