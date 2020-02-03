İran yılda 11 uluslararası tiyatro festivaline ev sahipliği yapmaktadır

5. Uluslararası Fecr Tiyatro Festivali Açılış Töreni'nde konuşan Keremi, 'Bu etkinlikler arasında Uluslararsı Çocukve Gençler Tiyatro Festivali, Uluslararası Merivan Sokak Tiyatrosu Festivali ve Uluslararası Tahran-Mübarek Oyuncak Tiyatrosu Festivali'nin saymak mümkün. Bunların tamamı dünya çapında uluslararası etkinlikler kapsamında tescil edilmiştir' dedi.

Uluslararası Fect Tiyatro Festivali'nin İran'ın en değerli ve en büyük tiyatro etkinliği olduğuna işaret eden Keremi, bu etkinlik sayesinde yabancı konukların ve sanatçıların İran tiyatrosu ile daha yakından tanıma fırsatı bulmalarını umduklarını ifade etti.