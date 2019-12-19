Uluslararası D-8 Üniversitesi bu sene öğrenci alımına başlayacaktır

Üniversite rektörü Abbas Afhami yaptığı açıklamada, üniversitenin tüm dünyadan öğrenci kabul ettiğini belirterek, öğrenci alımında diğer üniversitelerin kapasitelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Üniversitenin bağımsız bir üniversite olduğunu ve üniversitenin oluşumunda bir çok devletin rol aldığını ifade eden Afhami, İbni Sina üniversitesinin Ana üniversite olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Uluslararası D-8 Üniversitesi Mütevelli Heyeti Toplantısı geçen aylarda , İran'ın başkenti Tahran'da İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Bangladeş Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Dipu Moni ve Nijerya Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Adamu Adamu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışı gerçekleştirilen üniversite, başlangıç aşamasında üye ülkelerden yüksek öğrenim alanındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kabul edecek ve D-8 ülkelerinin üniversiteleri arasında değişim programı uygulayacak.

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu D-8, Developing Eight (gelişmekte olan sekiz ülke), Refahyol Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan liderliğinde, 22 Ekim 1996'daki "Kalkınmada İşbirliği Konferansı"nı izleyen bir dizi hazırlık toplantılarından sonra 15 Haziran 1997'de İstanbul’da yapılan devlet başkanları zirvesinde resmen kurulmuştu.

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2012