İşgalcilerin Gazze'deki Şucaiye'ye yönelik vahşi saldırıları / Direnişin Siyonist askerlere karşı mücadelesi

El Cezire'de yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi savaşçıları, Siyonist askerler ve onların toplandıkları merkezlere saldırılarını sürdürüyor.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde Refah şehrinin doğusundaki El-Şibili Camii çevresinde bir Siyonist askeri ele geçirdiğini duyurdu. El Kassam ayrıca, Netzarim ekseninde düşman Siyonistlerin komuta odasını kısa menzilli "Recum" füzeleriyle hedef aldığını açıkladı.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Seraya el-Kuds, Refah şehrinin doğusundaki "Sufa" askeri merkezini havan toplarıyla hedef aldıklarını bildirirken, Gazze'nin Şucaiye bölgesinin doğusunda, El-Tuanişe mezarlığı yakınında bir Siyonist düşman savaş aracını önceden yerleştirilmiş bir bombayla patlattıklarını belirtti.

Siyonist rejim medyası, Gazze çevresindeki "Nahal Oz" bölgesine roket isabet ettiğini ve bu saldırıların herhangi bir zarara yol açmadığını iddia etti.

Siyonist rejim radyosu, Kassam savaşçılarının oraya döndüğüne dair bilgi aldıktan sonra Gazze Şucaiye'de bir operasyon başlattıklarını iddia etti.

El Cezire muhabiri, Siyonist rejimin savaş araçlarının Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiye mahallesinde hareketlendiğini ve yoğun topçu ve hava ateşi desteği sağlandığını bildirdi.

Filistinli kaynaklar, Siyonist rejimin Şucaiye'ye yönelik saldırıları sonucu on binlerce sivilin göç ettiğini ve çok sayıda kişinin şehit olduğunu ve yaralandığını ayrıca, uluslararası toplumu, özellikle Şucaiye'deki çocukları başta olmak üzere sivilleri koruma adına harekete geçmeye çağırdı. Eş zamanlı olarak, Siyonist rejim ordusu, son saatlerde Batı Şeria'daki Cenin'de ve Lübnan'ın kuzey sınırlarında 22 Siyonist askerin yaralandığını açıkladı.