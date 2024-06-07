İRNA Genel Müdürü: Medya çok kutuplu bir dünya inşa etme yolunda adım atmalı

Ali Naderi, St. Petersburg Uluslararası Forumu'nun oturum aralarında Rus haber ajansı Sputnik'e verdiği röportajda "Dünya çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerliyor. Dünyadaki ülkeler mevcut düzenden ve tek taraflılıktan giderek uzaklaşıyor ve bu konuda net bir ufuk öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Putin ile dünya medya yöneticileri arasındaki görüşmenin değerlendirilmesi

Rusya Devlet Başkanı'nın danışmanının resmi daveti üzerine St. Petersburg'a giden İRNA Genel Müdürü Ali Nadıri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak " Sayın Putin, dünya haber ajanslarının başkanlarıyla oturup, inançlarına güvenerek, konulara gerçekçi bir bakış açısı sunmaya çalıştı." dedi.

Bu toplantıda Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'daki savaş meselesi ve Rusya'nın Amerika ile ilişkileri, Trump veya Biden ile Avrupa ve diğer küresel meselelerle ilgili görüşlerini çok açık ve gerçekçi bir şekilde ifade etmeye çalıştığını belirten Nadıri, bu toplantının mevcut uluslararası ortamda çok etkili ve belirleyici olabileceğini, bu açıdan önemli olduğuna dikkat çekti.

Batı saldırganlığı medya terörizminin bir örneğidir

İRNA Genel Müdürü, bu röportajın başka bir bölümünde "Batının medya alanında İran ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu ülkelere yönelik saldırısı medya terörünün bir örneğidir. İran ve Rusya şu anda Batı'dan gelen bir medya saldırısıyla karşı karşıya. Biz de Rusya gibi medya terörünün kurbanlarıyız." dedi.

İRNA Genel Müdürü, Batı'nın medya saldırısı koşullarında bağımsız ülke medyasının, kendi ülke halklarının uluslararası alanda sesini güçlendirmek misyonunu değerlendirerek " Şu anda İran ile Rusya arasındaki medya ilişkileri kabul edilebilir düzeyde. İran'ın resmi haber ajansı olan İRNA'nın, aralarında TASS ve Sputnik haber ajanslarının da bulunduğu Rus medyasıyla çok yakın ilişkileri bulunuyor." ifadelerini kullandı.