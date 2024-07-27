Yaptırımların etkisizleştirilmesi ve kaldırılması süreci aynı anda takip edilmelidir

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni bir röportajında "Yaptırımlarla başa çıkmak için iki yolumuz var. Birincisi, yabancı taraflara bağımlılığı azaltmayı amaçlayan yaptırımların etkisizleştirilmesidir. Diğeri ise yabancı taraflarla müzakere ve anlaşma yoluyla yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu, ulusal çıkarlarımız çerçevesinde anlaşmalara varmak anlamına gelir." açıklamasında bulundu.

Keni, "KOEP (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) girişimi, yaptırımları kaldırmayı amaçlayan çok taraflı bir mekanizmaydı. Bu girişimin özü doğruydu ve kimsenin buna karşı olduğunu sanmıyorum" diye vurgularken "Ana tartışma, KOEP girişiminin çıkarlarımızı sağlayıp sağlayamadığı üzerinedir." dedi.

Dışişleri Bakan Vekili açıklamalarının devamında "Yaptırımların etkisizleştirilmesi ve kaldırılması sürecini aynı anda takip etmeli ve sonraki adımlarda koşulları iyileştirmek için deneyimlerden yararlanmalıyız" diye eklerken "Son dönemde, müzakerelerdeki duraksamaya rağmen, ülke çeşitli alanlarda ilerlemesini sürdürdü." ifadelerini kullandı.

On üçüncü hükümetin baş müzakerecisi olan Bakıri ayrıca "Petrol ihracatı ve petrol gelirlerinin tahsili artmıştır ve bu, her iki yolu da takip etme gücümüzün bir göstergesidir." dedi.