Cumhurbaşkanının helikopter kazasına ilişkin ikinci soruşturma raporu yayınlandı

Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin yaşadığı helikopter kazasının boyutlarını ve nedenlerini araştıran Yüksek Heyet'in Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı tarafından 29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan ikinci raporunun detayları:

1 - Meteoroloji Kurumu’ndan 19 Mayıs 2024 tarihinde alınan rapora göre, Tebriz Havalimanı'ndan (çıkış) uçuş grubunun birinci ve ikinci varış noktalarına (Ağbend Köprüsü ve Kız Kalesi) saat 08:50'ye kadar hava durumu uçuşlara uygun olarak belirlenmiştir ancak alınan son belgeler ve diğer iki helikopterin pilot ve yolcularının beyanları alındıktan sonra dönüş güzergahının hava durumunun daha da araştırılması gerektiği belirtildi.

2 - Düşen helikopterin bakım ve onarımına ilişkin belge, kayıt ve dokümanların büyük kısmı dikkatle incelendi, onarım ve bakım açısından kazada etkili olabilecek herhangi bir kusura rastlanmadı.

3 - Yapılan inceleme ve hesaplamalara göre helikopterin uçuş başlangıcında ve kalkıştan varış noktasına ve dönüşte helikopterin maksimum standart ağırlığına göre yolcu sayısı ve ekipman bakımından kapasitesi izin verilen limit dahilinde gözlemlenmiştir.

4 - Uçuş grubundaki pilotlar arasında kaydedilen konuşmaların uygulanmasına göre, kaza geçiren helikopterin pilotları ile son temas, kazanın meydana gelip tepki vermemesine kadar 69 saniye sürmüş ve herhangi bir acil anons kaydedilmemiştir.

5 - Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan örnekleme ve testlere göre bunların dağılım şekli ve ana gövdeden ayrılan parçaların mesafeleri, uçuş sırasında ve yamaçlara çarpmadan önceki anlarda sabotaj sonucu bir patlamanın medyana geldiğini reddetmektedir.

6 - Görev süresi boyunca ve kazadan 69 saniye öncesine kadar, düşen helikopterle belirlenen frekanslarda iletişim sürdürülmüş olup, son çağrı ve mesaj uçuş grubu komutanı (Şehit Mustafavi) tarafından yapılmıştır. Bu nedenle iletişim sisteminde herhangi bir kesinti veya frekans paraziti göz ardı edilir. (Diğer iki helikopter arasındaki iletişimin Songun bakır madenine inişine kadar devam ettiğini belirtmekte fayda var.)

7 – Uzmanların özel raporuna göre, düşen helikopterde elektronik harp izine rastlanmadı. Kazanın asıl nedeni bulununcaya kadar testler ve veri analizleri devam edecek ve sonuçlar raporlanacak.