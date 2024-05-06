6 May 2024 12:52
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News ID: 85467588
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Siyonist rejim Doğu Refah sakinlerini göçe zorlamaya başladı + video

6 May 2024 12:52
News ID: 85467588
Siyonist rejim Doğu Refah sakinlerini göçe zorlamaya başladı + video

Tahran, İRNA - Siyonist yetkililerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara saldırısı tehdidinde bulunmasıyla eş zamanlı olarak Siyonist ordu, bu şehrin doğu bölgesi sakinlerinin Han Yunus bölgesine taşınması sürecinin başladığını duyurdu.

Sama haber ajansının aktardığı habere göre, Siyonist ordu sözcüsü, Filistinlilerin Refah şehrinin doğu bölgesinden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine taşınmasının başladığını duyururken yayınladıkları bir video ile  aralarında Al-Şuka, Selam El Cenine, Tebe Zara ve Al-Beyuk'un da bulunduğu bu şehrin doğu mahallelerinin sakinlerinden Han Yunus bölgesine gitmelerini istendi.

İşgalci Siyonist ordu sözcüsü, sivillerin kademeli olarak belirli bölgelere hareketini teşvik etmek için kısa mesajlar, konuşmalar ve duyurular kullanacaklarını da belirtti.

İsrail Ordu Radyosu, tahliye edilecek Refah şehrinin doğusunda tahminlere göre 100 bine yakın sivil yaşadığını aktardı.

Refah sakinlerinin taşınmasına başlama kararının dün savaş konseyinde alındığını belirten bu medya, Siyonist rejimin Savaş Bakanı Yoav Gallant'ın dün gece ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine Refah sakinlerinin taşınması sürecinin başladığını duyurduğunu da bildirdi.

Siyonist kaynaklar, yapılan değerlendirmelere göre Refah saldırısı öncesinde bu bölgede yaşayanların yer değiştirmesine yönelik operasyonun 2-3 hafta süreceğini duyurdu.

 Filistinli yerel kaynaklar, Refah üzerinde Siyonist rejim uçakları tarafından anons ve bildirilerin dağıtıldığını bildirdi.

Siyonist rejim Doğu Refah sakinlerini göçe zorlamaya başladı + video

Siyonistlerin bu eylemi, Gazze'de ateşkese ilişkin müzakere sürecinin şu ana kadar başarıya ulaşamadığı bir dönemde başladı. Öte yandan Filistin direniş savaşçılarının Gazze Şeridi'ndeki Karam Abu Salem'deki Siyonist askeri üssüne yönelik başarılı operasyonunun ardından Siyonist rejim yetkilileri, Refah'a yapılacak  saldırıyı bildirdi.

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