İran'dan küresel gelişmiş silah pazarında hayret verici büyüme

Atlantik Konseyi" düşünce kuruluşu, yayınladığı raporda İran'ın dünyada gelişen bir silah ihracatçısı olma yolunda ilerlediğini belirterek " Tahran, geçtiğimiz yıllarda insansız hava araçlarının Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın farklı yerlerine satışını ve transferini hızla arttırdı." ifadelerini kullandı.

Bu raporu hazırlayan Danny Citrinovich, İran'ın bu alandaki ekonomik çıkarlarının açık olduğuna inandığını çünkü popüler Şehid- 136 insansız hava araçlarının her birinin maliyetinin 20.000 ila 40.000 dolar arasında olduğu tahmin edildiğini ve 2.000'den fazla İran insansız hava aracının yalnızca Rusya'ya satıldığı yönündeki raporlarla birlikte, Tahran'ın bu anlaşmalardan milyonlarca dolar kazandığını gösterdiğini daha fazla ülkenin bu silahları İran'dan satın almakla ilgilendiğini ifade etti.

Citrinovich "Ancak İran'ın bu tür hareketlerden elde ettiği kazanımlar mali çıkarlarının ötesindedir, çünkü bu işlemler İslam Cumhuriyeti'nin diğer ülkelerdeki siyasi konumunu derinleştirmektedir." dedi.

İran silahların etkin varlığına dikkat çeken Atlantik Konseyi uzmanı" En önemlisi İran ürünlerinin savaş alanında kendini kanıtlamış olmasıdır ve bu konu, Rusya'nın Ukrayna savaşında ya da Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'deki Ensarullah ya da Irak'taki Şii milisler gibi İran'a yakın gruplar tarafından bu silahların kullanılmasında da gösterildi." ifadelerini kullanırken " Bu koşullar İran'ın dünyanın birçok ülkesine, özellikle de Batı'nın kısıtlama getirdiği hükümetlere önemli miktarda silah satmasına olanak tanıyor." dedi.



Raporun bir diğer kısmında, Rusya'nın dünya silah pazarındaki önceki konumuna değinilerek, Ukrayna'ya düzenlenen saldırının ardından Rusya'nın bir dizi yaptırım nedeniyle silah ve askeri teçhizat pazarında sorunlarla karşılaştığı iddia ediliyor. Bu gelişmenin ardından İran'ın daha önce Rus askeri teçhizatına bağımlı olan ülkelerin gözünde daha cazip bir seçenek haline geldiği ifade edildi.

Bu uzman ayrıca, İran'ın askeri yeteneklerinden faydalanmak veya Tahran'la ortak askeri yatırımlar yapmak isteyen ülkelere karşı ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını ve bu eylemin caydırıcı olduğunu düşünen Biden hükümetinin Tahran'ı itibarsızlaştırmak planları arasında, İran'la ticaret yapan ülkelere askeri yardımı kolaylaştırmak, İran silahlarının çekiciliğini ortadan kaldırmak ve İran'ın askeri yeteneklerini itibarsızlaştırmak gibi planların yer aldığını da belirtti.