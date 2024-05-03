Yemen'den "saldırı üçgeni"ne yönelik operasyonun dördüncü aşaması ile ilgili açıklaması

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yayha Seri, "İsrail ve ABD saldırganlığındaki gelişmeleri ve Refah bölgesine yönelik saldırgan askeri operasyonlara yönelik ciddi hazırlıkları takip ediyoruz. Direnişe sunulan öneriyi değerlendiriyoruz. Çünkü düşman, kalıcı bir ateşkes olmadan, esir takası davasına devam etmek istiyor." dedi.

Seri, "Devrim liderinin (Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik Bedreddin el-Husi) emirlerinin uygulanması ve Filistin milletine yönelik destek doğrultusunda, Allah'ın yardımıyla gerilimi tırmandırmanın dördüncü aşamasının uygulanmaya başladığını duyurdu." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Seri açıklamalarının devamında "İsrail'in gemi taşımama kararını ihlal eden ve Akdeniz'den işgal altındaki Filistin limanlarına giden tüm gemilerin hedef alınması aşamasının başladığını duyuruyoruz." dedi.

Yayha Seri, "Eğer İsrailli düşman Refah'a karşı saldırgan askeri operasyonlar gerçekleştirmeyi planlıyorsa, işgal altındaki Filistin limanlarına tedarik sağlayan veya bu limanlara giren herhangi bir milletten şirketlerin tüm gemilerine ambargo uygulayacağız. İşgal altındaki limanlarla ilgili şirketlerin tüm gemilerinin varış yeri ne olursa olsun geçişini engelleyeceğiz." dedi.

Tuğgeneral Seri, "Saldırganlığın sona ermesine ve Gazze'de Filistin milletine yönelik ablukanın kaldırılmasına kadar, daha geniş ve yoğun gerilim aşamalarına hazırlanmaktan çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

Bu açıklama, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri'nin Perşembe günü yaptığı konuşmada Amerika, İngiltere ve Siyonist rejime yönelik operasyonların dördüncü aşamasının başlatılması çağrısında bulunmasının ardından yayınlandı.