13 Tem 2024 17:41
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News ID: 85538267
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Kenani: BRICS ülkeleri Batı'nın yalan haberlerine karşı mücadele ediyor

13 Tem 2024 17:41
News ID: 85538267
Kenani: BRICS ülkeleri Batı'nın yalan haberlerine karşı mücadele ediyor

Moskova, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Moskova'nın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS üyesi ülkelerin bilgilendirme departmanları başkanları ve sözcülerinin toplantısında medya ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve Batı medyasının yalan haberlerine karşı mücadele gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Nasır Kenani, Moskova'daki bu toplantının ardından IRNA muhabirine yaptığı açıklamalarda, sözcülerin toplantısının, Rusya'nın BRICS grubuna bir yıllık başkanlığı çerçevesinde düzenlenen programlar kapsamında gerçekleştiğini hatırlattı.

Kenani, BRICS üyesi ülkeler arasında bu grubun hedefleri hakkında ortak bilgilendirme ve bilgi paylaşımının toplantıda ele alınan konular arasında olduğunu söyledi.

İran Kamu Diplomasisi ve Medya Merkezi Başkanı, bu toplantıda ayrıca bağımsız ülkelere karşı Batı'ya bağlı ana akım medya kuruluşları tarafından yayılan yanlış bilgiler ve yalan haberlere karşı mücadele yollarının da tartışıldığını belirtti. Kenani, BRICS üyesi ülkeler arasında medya ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bilgi alışverişinin, bu grubun hedefleri doğrultusunda nasıl gerçekleştirileceği konularının da dışişleri bakanlıkları sözcülerinin toplantısının gündeminde olduğunu söyledi.

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