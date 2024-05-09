İranlı Komutan: Gerçek Vaat Operasyonu İsrail’in çöküş sürecini hızlandırdı

İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi bugün katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İslam inkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney, İsrail’in önümüzdeki 25 yılı görmeyeceğini söyledi. Aksa Tufanı ve Gerçek Vaat operasyonları işgalci ve çocuk katili İsrail rejiminin çöküş sürecini hızlandırdı. Dünya yakından kanser hücresi olan Siyonist rejimden kurtulacak” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Musevi, dünyanın ve bölgenin bu operasyonların öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrıldığını belirterek, “Aksa Tufanı ve Gazze direnişi dünyayı yeni bir yöne sürüklediği gibi, Gerçek Vaat operasyonu da dünyada yeni bir stratejik hamle yarattı” dedi.