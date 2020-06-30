Hicri 4. yüzyıla (Miladi 10. yüzyıl) ait Kur'an, İran Milli Kütüphanesi'ne bağışlandı

İran Ulusal Arşiv ve Kütüphanesi El Yazma ve Nadir Kitaplar Genel Müdürü Ali Ocebi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Bu eski Kuran'ın bağışlanmasının yanı sıra, İran ve ABD'de yaşayan İranlı vatandaşlar tarafından nefis bir Şehname ile dua içeren bir el yazması eser, kütüphanemize bağışlandı’ dedi.

İran Milli Kütüphanesi, 40 binden fazla değerli el yazması içeren eski İslam ve İran metinlerinin el yazmalarından oluşan bir hazinedir..

Çoğunluğunun Kur'an-ı Kerim'den oluşan bu nüshaların bazıları, Kur'an hakkında kaydedilmiş ve farklı ülkelerden hazırlanmış belgeler içerir.

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