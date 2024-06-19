Hizbullah'tan İsrail rejiminin silah fabrikasına saldırı

El-Meyadin'de yer alan göre, Hizbullah: Savaşçılarımız, İsrail rejiminin Kibbuts Sasa'daki silah üreticisi Balasan Sanayi Fabrikası'nı Falaq füzeleriyle hedef almayı başardı."

Haberde, bu fabrika, İsrail rejimi ordusu için araçları silahlandırma ve koruma görevini üstlendiği ifade edildi.

Lübnan Hizbullah'ı daha önce de bir açıklama yaparak Lübnan sınırındaki İsrail askeri üssü El-Manara'yı hedef aldığını duyurmuştu.

7 Ekim'de başlayan El-Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana, Hizbullah ve bazı Filistin direniş grupları, Lübnan'ın güneyinde, İsrail işgal güçlerinin ve yerleşimci şehirlerin kuzey Filistin'deki hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Lübnan Hizbullah'ının bu operasyonlarının amacı, İsrail askerlerinin büyük bir kısmını kuzey Filistin'de meşgul ederek Gazze'deki direnişe olan baskıyı azaltmaktır.

Bu durum, kuzey Filistin'deki yerleşimci şehirler için güvensizlik yaratmış ve bu bölgeden kaçışlara yol açmıştır. Bu nedenle, bölgenin geniş bir kısmı boşalmış ve Lübnan sınırına yakın şehirlerdeki Siyonist yerleşimciler, savaş sona erdikten sonra bile bu bölgelere geri dönmeyi kabul etmediklerini açıklamışlardır.