İran, Siyonist rejimin Nuseyrat kampında işlediği suçları şiddetle kınadı

Nasır Kanani, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat kampında hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kuruluşların eylemsizliği sonucu yüzlerce Filistinli vatandaş, çocuk ve kadının katledilmesinde işlediği korkunç ve şok edici suçları kınarken, işgalci İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde sekiz aydır işlediği savaş suçlarına ve tüm yasa ve yönetmelikler ile uluslararası insani hakları ihlal etmesine karşı "Bu eylemsizliğin devam etmesi, suçluları Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmeye teşvik etmekten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.



Kenani açıklamalarının devamında "Toprak ve kan içinde yatan Filistin vatandaşlarının ve çocukların katledilen bedenleri, Siyonist rejimin silah cephaneliklerinin Amerikan ve Avrupa bomba ve füzelerine sürekli olarak enjekte edilmesinin ve ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejime sürekli desteğinin sonucudur. Barbarca bombardımanlar altındaki kuşatma nedeniyle başta Gazze'nin mazlum çocukları olmak üzere masum vatandaşlar açlık, susuzluk, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin acı ve ıstırabını yaşıyor." dedi.



Kenani ayrıca "Filistinli vatandaşların, kadınların ve çocukların savunulması konusunda uluslararası örgüt ve toplantıların mutlak etkisizliğine tanık olduğumuz bu içler acısı durumda, İslam ülkelerinin sorumluluğu ağır olup bu eylemlere karşı birlik ve bütünlük içinde durmalı ve insani, ahlaki ve İslami sorumluluklarını yerine getirmelidir. " ifadelerini kullandı.