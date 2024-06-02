İsrail polisi ile protestocular arasında çatışma

Göstericiler ayrıca polis güçlerini kuşatarak Netanyahu hükümeti aleyhine sloganlar attı.

Siyonist Radyo ve Televizyon Kurumu da Tel Aviv'de 7 protestocunun polis tarafından tutuklandığını bildirdi. Haberde yer verilen bilgilere göre, İsrailli esirlerden birinin eşi 'Ayla Metscer' de bu protestolarda polis tarafından yaralandı.

Göstericilerin temel talebi Gazze'deki esir takasının bir an önce yapılması ve aile üyelerinin serbest bırakılması.

Birkaç saat önce Gazze'deki Siyonist esirlerin aileleri, Netanyahu'nun önerilen yeni ateşkes ve esir takası planını bir kez daha boşa çıkarmaya çalıştığı yönündeki endişelerini dile getirmişti. Sözkonusu aileler bir bildiride Netanyahu'nun Joe Biden'ın açıkladığı planı açık bir şekilde kabul etmesi gerektiğine vurgu yaptı.