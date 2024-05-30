Siyonist General: Gazze savaşını kaybediyoruz

Sama haber ajansının aktardığına göre, Siyonist General İshak Brik, Gazze'deki Siyonist askerlerin durumu ile ilgili bilgi paylaştı.

Siyonist rejim kanalı Kanal 12'ye konuşan general "Gazze'ye kara saldırısı öncesinde Netanyahu ile altı kez görüştüm ve kendisini Gazze'de asker bulundurması konusunda uyardım." ifadelerini kullandı.

Brik ayrıca " Gazze'deki savaşı kaybediyoruz. Gazze'deki tümen, tugay ve tabur komutanlarından, oradaki güçlerimizin zor koşullarına ilişkin raporlar aldım. Kuvvetlerimiz eğitimli değil. Güçlerimizin elit ve eğitimli olduğu yönünde yorumlar yapmayı bırakın. Ordumuz her gün kaybediyor." dedi.

Brik daha önce de yaptığı açıklamalarda " Savaş liderleri (Benjamin Netanyahu, Yoav Galant, Herzi Halevi, Benny Gantz ve Gadi Eisenkot) İsrail'i büyük bir felakete sürüklüyor. 7 Ekim'in başarısızlığının sorumluları bunlardır ve Hamas'a karşı Gazze savaşında yenilgide büyük rol oynamaktadırlar. Kuzey ve güneydeki yerleşimlerin çökmesine, ordunun ve ekonominin çökmesine, dünya ülkeleri ve İsrail halkıyla ilişkilerin çökmesine yol açacak kararlar alıyorlar. " ifadelerini kullanmıştı.

İshak Brik ayrıca" İsrail'in kuruluşundan bu yana yaşanan en büyük başarısızlığın ve felaketin sorumluları nasıl olur da savaş kabinesinin başına geçebilir? İhmal nedeniyle uzun zaman önce mahkemelerde yargılanmaları gerekirdi. Savaş kabinesi geçtiğimiz günlerde Refah savaşını genişletme kararı alırken, bu kabinenin daha önceki kararları yüzlerce askerin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına yol açmıştı. Ordu, daha önce geri çekildiği bölgelere yeniden güçlerini soktu. Bu bölgelerin yeniden işgal edilmesi Hamas'ın sonunu getirmeyeceği gibi ölü ve yaralı ordu sayısını da artıracaktır." demişti.