Lahey Mahkemesi: İsrail, Refah'a yönelik saldırıyı derhal durdurmalı

Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Hakim Nevaf Selam bugün yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın mahkemeden Refah'taki askeri operasyonlara ilişkin ek tedbirler almasını talep ettiğini belirtti.

Gazzelilerin vahim yaşam şartlarına dikkat çeken Selam "Birkaç hafta süren bombardımanın ardından Refah'ta durum felaketti ve kara saldırısının başlangıcından bu yana yaklaşık 800.000 kişi yerinden edildi." dedi.

Selam açıklamalarının devamında "Mahkemenin Mart ayında aldığı geçici tedbirler, son gelişmeler dikkate alındığında yanıt verici değildir ve İsrail, Filistinliler için tehlike olarak kabul edilen her türlü operasyondan kaçınmalıdır. Mahkeme, İsrail'in Refah'ta aldığı tedbirler konusunda ikna olmadı. Uluslararası yetkililer Refah'ta sivillere yönelik tehlikeler konusunda uyardı, mevcut durumun da tehlikeleri var ve Gazze halkının haklarına telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir." ifadelerini kullandı.

Yargıç Selam ayrıca" Soykırımın Yasaklanması Sözleşmesi'ne göre Refah'a yapılacak herhangi bir operasyon, şehrin kısmen veya tamamen yok olmasıyla sonuçlanabilir. İsrail, Refah'a yönelik askeri saldırıları derhal durdurmalı; Bizim açımızdan Refah'a yapılacak herhangi bir askeri operasyon bölgede topyekun yıkıma yol açacaktır." diye konuştu.

Lahey Mahkeme Başkanı, esirlerin hızlı ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep edildiğini belirterek " İsrail'in Refah'taki askeri operasyonları veya diğer operasyonları durdurması gerekiyor. İsrail, Refah sınır kapısının yeniden açılması için, soykırım iddialarını araştırmak üzere Gazze Şeridi'ne herhangi bir araştırma komitesinin girişini de sağlamalıdır." dedi.