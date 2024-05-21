Bakıri'den Siyonist rejim soykırımının durdurulmasına ve mazlum Filistin halkının desteklenmesine vurgu

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Pazartesi akşamı Dışişleri Bakan Vekili Bakırı Kani ile yaptığı telefon görüşmesinde, cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı ve beraberindeki ekibin şehadeti nedeniyle taziyelerini ileterek, onlara rahmet ve mağfiret dileğinde bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı "Gerçek dostlar zor durumlarda birbirlerinin yanındadırlar, Türkiye hükümeti ve milleti de bu zor ve üzücü durumda İran'ın güçlü hükümetinin ve kararlı milletinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Bakırı Kani de bu telefon görüşmesinde hükümetin ve Türkiye'deki Müslüman halkın taziye, dayanışma ve desteğinden dolayı teşekkürlerini bildirirken, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin dini, tarihi ve medeni gibi farklı açıdan taşıdığı ortaklığa ve şehit Reisi ve Emir Abdullahiyan gibi dürüst ve büyük şahsiyetlerin oynadığı role dayandığını ifade ederek Siyonist rejim soykırımını durdurmak ve mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla İslam dünyasının iki büyük ülkesi olan İran ve Türkiye'nin arasında devam eden işbirliğine vurgu yaptı.

Hakan Fidan ayrıca Bageri'yi Türkiye'de düzenlenecek D8 üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Gazze krizine ilişkin olağanüstü toplantısına katılmaya davet etti.