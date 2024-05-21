İslam İnkılabı Rehberi: Uzmanlar Meclisi İslami demokrasinin bir tezahürüdür

Uzmanlar Meclisi bugün İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in mesajıyla çalışmalarına başladı.

Ayetullah Hamaney mesajı:

6. Dönem Uzmanları Meclisi'ni kurma başarısını büyük İran milletine bahşeden yüce Allah'a hamd olsun.

Bu meclis, milletin güçlü eliyle güçlendirilen, devletin sağlığını ve devamlılığını teminat altına alan demokrasiye dayalı İslami düzenin ana temellerinden biridir.

Bu meclisin saygın ve seçilmiş üyeleri, Allah'ın izni ve milletin çabalarıyla düzenin liderliğinin çelik zincirinin güçlenmesinde en güzel rollerden birini üstlenme fırsatını bulmuşlardır. Bu nimetten dolayı Allah'a şükretmek ve halkımıza teşekkür etmek gerekir.

Uzmanlar Meclisi İslami demokrasinin simgesidir. Liderin İslami kriterlere göre seçilmesi, bizzat halkın seçtiği bu meclisin sorumluluğundadır. Kriterler İslamidir ve (meclisi) halk seçmektedir. Bu konu, İran İslam Cumhuriyeti'nin en açık işareti ve belirleyicisidir. İslami düzende yönetim insani ve hedefler ilahidir.

Amaç, insanın adaleti ve onuru, yeryüzünün gelişmesi ve zamanın bereketli olması ve nihayet tevhid hayatı ve insanın Allah'a yakınlık mertebesine yükselmesidir.

Yöntemler ise kolektif akıl ve tecrübeden yararlanmak, insanların düşünceleri, dilleri, etkili kolları ve istikrarlı adımlarından yararlanmaktır.

Bu, Kur'an ve İslam maarifinin takipçilerine hediye ettiği zekice bir tedbirdir ve bu tedbir içerisinde şeriat ile akıl, gayb ile sezgi iç içe geçmiş ve hizalanmıştır.

Bu olgu büyük siyasetler alanında şaşırtıcı ve çekici olup, din karşıtı ya da agnostik sistemlerin acı gerçekleri üzerinde düşünmek, çekiciliğini her geçen gün artıracaktır.

Dünyanın her yerindeki uyanık vicdanlara açık çağrımız, adalet ve özgürlük iddiasında bulunan ancak dini maneviyata yabancı olan düzenlerin başarısız deneyimine, bu düzenlerde artan baskıya, ayrımcılığa, yozlaşmaya, ahlaki güvenliğin yok edilmesine, aile temelinin zayıflamasına, kadın, eş ve anne konumunun alçaltılmasına, medyada önyargılı yönelimin dürüst farkındalığın önüne geçmesine ve bu münafik, ikiyüzlü ve baskıcı düzenlerin etki alanındaki daha birçok kör noktaya dikkat etmeleri ve daha sonra da İslami düzenin kapsamlı, istikrarlı ve soruları çözen planı üzerinde düşünmeleridir.

Bugün Gazze trajedisi ve gaspçı Siyonist rejimin acımasız soykırımı ve binlerce savunmasız ve silahsız çocuğun, erkek ve kadının öldürülmesi ve ardından sözde Batılı liberal hükümetlerin bu kana susamış kurda yönelik desteği, Batı'da özgürlüğün ve insan haklarının anlamını uyanık vicandar için apaçık şekilde ortaya koymaktadır.

Bugün, İran İslam Cumhuriyeti'nin yetkilileri ve tüm dostları için bu büyük olgunun hakikatini, dünyanın her yerinde hakikat arayanlara söz ve eylemle göstermeleri için yeni bir fırsattır.

Bu saygın meclisin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan bir kez daha niyaz ediyorum.

Bu meclisin üyeleri olan merhum ve aziz Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Tebriz Cuma İmamı'nı saygıyla anarak onlara yüce Allah'tan yüksek mertebeler temenni ederim.

Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun

Seyyid Ali Hamaney

20 Mayıs 2024