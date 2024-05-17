17 May 2024 17:30
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News ID: 85480179
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Lübnan'dan işgal altındaki bölgelere 30'dan fazla roket atıldı

17 May 2024 17:30
News ID: 85480179
Lübnan'dan işgal altındaki bölgelere 30'dan fazla roket atıldı

Tahran, İRNA- Celile ve Golan Tepeleri'nin de dahil olmak üzere işgal altındaki bölgelere 30'dan fazla roket atıldığı bildirildi.

Lübnan'dan Siyonist rejimin Yukarı Celile'deki hedefine bir dizi roket atıldığı aktarılırken, atılan roketlerin belirlenen hedefleri vurduğu açıklandı.

Bazı kaynaklar ayrıca, Lübnan'dan işgal altındaki Mriron bölgesine çok sayıda füze atıldığını ve bazılarının hedefi vurduğunu duyurdu.

Siyonist rejim medyası, Yukarı Celile'deki Karam Bin Zamra bölgesine atılan roket sonucu 2 Siyonist'in yaralandığını ve Celile'de sirenlerinin çalındığını bildirdi.

El Meyadin muhabiri Lübnan'dan Isba El Celil ve işgal altındaki Golan'a 30'dan fazla roket atıldığını bildirdi.

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