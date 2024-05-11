Şerif Teknik Üniversitesi'nin Asian Times 2024 sıralamasında 8 sıra yükseldi

Asian Times'ın 2024'teki son sıralamasına göre Şerif Teknik Üniversitesi, Asya'daki üniversiteler arasında geçen yıla göre sekiz sıra yükselişle 56. sırada yer aldı.

Times sıralama veritabanı, üniversitelerin performansını eğitim, araştırma kalitesi, uluslararası perspektif ve endüstriden oluşan beş genel göstergeye göre değerlendiren, uluslararası kabul görmüş sıralama sistemlerinden biridir.

2013'ten bu yana, bu sıralama sistemi küresel sıralamanın yanı sıra Asya üniversitelerini de ayrı ayrı sıralamakta.