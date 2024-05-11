11 May 2024 18:50
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News ID: 85473619
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Şerif Teknik Üniversitesi'nin Asian Times 2024 sıralamasında 8 sıra yükseldi

11 May 2024 18:50
News ID: 85473619
Şerif Teknik Üniversitesi'nin Asian Times 2024 sıralamasında 8 sıra yükseldi

Tahran, İRNA - Şerif Teknik Üniversitesi, Asian Times 2024'ün son sıralamasına göre Asya üniversiteleri arasında 8 sıra yükseliş ile 56. sırada yer aldı.

Asian Times'ın 2024'teki son sıralamasına göre Şerif Teknik Üniversitesi, Asya'daki üniversiteler arasında geçen yıla göre sekiz sıra yükselişle 56. sırada yer aldı.

Times sıralama veritabanı, üniversitelerin performansını eğitim, araştırma kalitesi, uluslararası perspektif ve endüstriden oluşan beş genel göstergeye göre değerlendiren, uluslararası kabul görmüş sıralama sistemlerinden biridir.

2013'ten bu yana, bu sıralama sistemi küresel sıralamanın yanı sıra Asya üniversitelerini de ayrı ayrı sıralamakta.

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