Üç büyük otomotiv fabrikası 793 bin araç üretti

İran'ın üç büyük otomotiv şirketi İran Hodro, Saipa ve Pars Hodro firmalarının bu yılın ilk 11 ayında ürettiği 793 bin araçtan 253 bini Peugeot, 48 bini Samand, 120 bini Suzuki, 7933 adet Rana, 29 bin adet Dena, 1575 adet L-90, 6516 adet Haima, 2327 adedi Dangfeng, 2876 adedi kamyonet ve 5623 adedi Peugeot-2008 marka olarak üretildi.

Bunlardan 42 bin 402 adedi Behmen ayında (21 Ocak-19 Şubat arası) üretildi.

Saipa şirketi ilk 11 ayda 339 bin 683 adet araç üretirken, Pars Hodro ise aynı dönemde 96 bin 382 adet araç üretti.

Saipa'nın ürettiği araçlar, 175 bin 531 Pride, 3670 adet serato, 5062 adet Changan ve 4680 adet S.K.D oldu.

Öte yandan 96 bin 382 adet araç üreten Pars Hodro şirketinin ürünleri şu şekilde: 3553 adet Renault, 348 adet Brelliance, 5450 adedi Pride, 7012 adet Q200 ve 19 adet Saina marka.