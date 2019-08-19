İran'ın konsantre demir cevheri üretimi 16 milyon tona yaklaştı

İran maden şirketlerinin verilerine bakıldığında, Ulusal Geliştirme Sanayi ve Maden Şirket %92 artışla ilk 4 ayda en çok üretimini artıran şirket olarak belirlendi.

Öte yandan Celalabad Demir Cevheri, Apal Parsiyan Sengan, Midko, Golgohar, Çadırmelo Demir Cevheri gibi şirketlerin de üretiminde artış yaşandı.

Sünger demir üretim miktarı da 14 milyon 403 bin ton olarak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1'lik bir düşüş gösterdi.

Demir cevheri üretimi 1 milyon 662 bin ton oldu ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %37'lik bir düşüş yaşadı.

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