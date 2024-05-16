16 May 2024 10:33
Journalist ID: 5446
News ID: 85478938
T T
1 Persons

Ekler

Hakan Fidan: İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları kabul edilemez

16 May 2024 10:33
News ID: 85478938
Hakan Fidan: İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları kabul edilemez

Tahran, İRNA - Türkiye Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

El Cezire'de yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Siyonist rejimin Batı'nın ve Amerika'nın omuzlarına yüklediği yük katlanarak artıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca "İsrail'e 1967'de oluşturulan sınırları kabul edip etmediğini sormalıyız." dedi. 

Gazze Şeridi'nde en kısa sürede kalıcı bir ateşkes oluşturmanın önemini vurgulayan Fidan,  bu şeride ulaşan insani yardımın engellerinin hemen kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Çarşamba günü Hamas Hareketi Siyasi Daire Başkanı İsmail Haniye ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve buradaki savaşla ilgili gelişmeleri ve savaşın durdurulması için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

1 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .