Hakan Fidan: İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları kabul edilemez

El Cezire'de yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Siyonist rejimin Batı'nın ve Amerika'nın omuzlarına yüklediği yük katlanarak artıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca "İsrail'e 1967'de oluşturulan sınırları kabul edip etmediğini sormalıyız." dedi.

Gazze Şeridi'nde en kısa sürede kalıcı bir ateşkes oluşturmanın önemini vurgulayan Fidan, bu şeride ulaşan insani yardımın engellerinin hemen kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Çarşamba günü Hamas Hareketi Siyasi Daire Başkanı İsmail Haniye ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve buradaki savaşla ilgili gelişmeleri ve savaşın durdurulması için yapılan çalışmaları değerlendirdi.