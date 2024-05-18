Kazan Forum'un ana gündem maddesi Kuzey-Güney Koridoru

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Cuma akşamı bu toplantıda yaptığı konuşmada, Kuzey-Güney Koridorunun doğu, orta ve batı kollarındaki oluşum hedefleri ve faydalarına dikkat çekerken, bu koridorun batı kısmının eksik demiryolu bağlantısı olan Reşt-Astara bölümünün inşasına, İran ile Rusya arasında 2024 yılında işbirliği anlaşmasının imzalanmasından sonra başlanacağını umut ettiğini belirtti.

Ali Bakıri ayrıca Kuzey-Güney Koridorunun bölgede barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağını kaydetti.

Toplantıda hazır bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Khosnolin, Kuzey-güney koridorunun doğu şubesinde yer alacak olan Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve İran'ın projedeki yerine dikkat çekerek "Rusya, ulaştırma altyapısının tamamlanması alanında Kazakistan ile işbirliği yapıyor. Öte yandan 2023 yılında Türkmenistan, Hazar Denizi boyunca İran ve Kazakistan'a giden yolun inşaatına başladı." ifadelerini kullandı.

Kuzey-Güney Koridoru'nun doğu kolunda mal taşımacılığının artan eğilimine değinen Başbakan Yardımcısı, Rusya'nın Ulyanovsk eyaleti de geçtiğimiz günlerde İran'a trenle mal göndermeye başladığını duyurduğunu bildirdi.

Khosnolin konuşmasının devamında "Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorunun gelişimi diğer kollarda da devam etmekte olup, Hazar Denizi'nin batı yan geçidinin inşası, demiryolu hatlarının inşası ve Rusya'daki tüm yolların iyileştirilmesi devam etmektedir. Bununla birlikte Avrupa-Batı Çin koridorunun karayolu kapasitesinin devreye sokulması da aynı anda gündemde." dedi.

Toplantıda, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun yanı sıra İslami bankacılık, helal yaşam tarzı, ulusal alışverişlerin güçlendirilmesi gibi konular da ele alındı.

Bu ülkeleri bu transit rotasına katılmaya iten şey, Hindistan'dan Süveyş Kanalı'ndan geçen Rusya'nın St. Petersburg şehrine mal göndermek için kullanılan ortak güzergahlar yaklaşık 14.500 km uzunluğunda, ancak Kuzey-Güney koridoru yalnızca 7.200 km'dir ve bu da transit süresinin %40'ını ve nakliye masraflarını %30 oranında azaltmaktadır.

Daha önce iki ülke yetkilileri, İran ile Rusya arasında daha önce imzalanan Reşt-Astara demiryolu hattı anlaşmasının hayata geçirilmesi için hazırlık yapıldığını açıklamış ve 16 Mayıs 2024'te İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke temsilcisinin konuşmalarının ardından anlaşma imzalanmıştı.