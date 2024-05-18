12 ABD'li senatörün tehdit mektubuna İran hükümet sözcüsünden yanıt

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaduri Cehremi, uluslararası hukukun uygulama garantisinin zayıf olduğuna dikkat çekerek "Amerika ve Batı, uluslararası hukuku kademeli olarak kabul etmiş ve tamamen siyasi gerekçelerle onu baltalamaktan çekinmemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Cehremi kişisel sayfasında yayınladığı yazısında "Uluslararası hukukun siyasi derecelendirilmesi" başlıklı yazısında "Uluslararası hukuk, icra garantisinin zayıflığından muzdariptir; Bazı siyasi yorumlar bu acıyı ikiye katlıyor. Örneğin, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yargıçlarına hukuki görevlerini yerine getirdikleri için tehdit yazan 12 totaliter Amerikalı senatörün mektubu! Birkaç gün önce 12 Amerikalı senatörün imzaladığı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne hitaben yazılan bir mektup medyada yayımlandı. Siyonist rejimin yetkilileri hakkında olası bir tutuklama emri çıkarılması durumunda mahkeme üyeleri ve ailelerine ağır yaptırımlar uygulanacak! Böyle bir mektubun içeriğinin hukuki incelemesi ne olursa olsun, bundan çıkan iki nokta göz ardı edilemez. Amerika ve Batı, uluslararası hukuku kademeli olarak kabul etmiş ve tamamen siyasi gerekçelerle onu baltalamaktan çekinmemişlerdir. İkinci nokta, uluslararası hukuk sisteminin başarı, etkinliği için hem yapı hem de içerik açısından ciddi bir revizyon gerektirmektedir. Batılı ülkelerin keyfi davranışları uluslararası hukukun olgunlaşma ve uygulanma sürecini yavaşlatmıştır. İnsan haklarına, hatta insani haklara siyasi ve taraflı bakışın örneklerinden biri, Siyonist rejimin vahşi soykırımının son durumu, Gazze'de sivillere, tıbbi ve eğitim tesislerine, uluslararası destek altındaki kurumların genel merkezlerine veya haber merkezlerine yönelik saldırılar, çocuk ve kadınların toplu öldürülmesidir. Yedi ayı aşkın bir süredir, uluslararası hukuk sisteminin bu tür trajedileri önleme konusundaki pratik yetersizliğini dünyaya gözler önüne seren bu olaylar, bazı batılı ülkelerin insan hakları kategorisine bakışının gerçekliğine dair bir başka açık tarihi belgedir." ifadelerine yer verdi.