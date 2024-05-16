Temel bilgileri tüm ülkelere aktarmaya hazırız/Ajans ile müzakereler güvenlik önlemleri çerçevesinde olmalıdır

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile müzakerelerin teknik ve koruyucu çerçevede olması gerektiğini belirten Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü "İran, bilgi birikimini ve nükleer teknolojisini başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelere aktarmak amacıyla kapsamlı iş birliğine hazırdır." dedi.

16 Mayıs Çarşamba günü Atom Enerjisi Kurumu, üçüncü İran-Arap diyalog konferansına katılanları ağırladı. Uluslararası, hukuki ve parlamento işlerinden sorumlu yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalondi, bu konferansın katılımcılarıyla bir araya geldiği toplantıda "Zenginleştirme, İran'ın toplam nükleer faaliyetlerinin yalnızca yüzde beşini oluşturuyor ve bu da elbette onun yerine çok önemli. İran bu alanda çeşitli alanlarda olağanüstü başarılara imza attı. Tabii ihtiyaçlarımızı karşılamadıkları için biz de yeteneklerimizle bunları ürettik." ifadelerini kullandı.

Ekonomik ilerleme arayışında olan bir ülkenin nükleer teknolojiyi göz ardı edemeyeceğini, bu sektörün diğer sektörlerin lokomotifi ve itici gücü olduğunu belirten Kemalondi"

Petrol, rafineri, madencilik, çelik gibi çeşitli endüstrilerde rol oynayan nükleer teknolojinin teşvikini düşünmez ve önemsemezsek, gelecekte onu fahiş fiyatlarla ve şartlı olarak pazarlardan tedarik etmek zorunda kalacağız." diye konuştu.

Radyofarmasötiklerin üretimine ve kanser türleri başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisindeki rolüne değinen Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü" İran, radyofarmasötik üretiminde dünya düzeyinde kalite ve çeşitlilik açısından oldukça üst sıralarda yer almaktadır." dedi.

İran'ın, dünya insanlarının yaşamlarını iyileştirmek için nükleer sanayi alanında elde ettiği her şeyi, komşuları ve Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere farklı ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirten Kemalondi" Bu alanda bir işbirliği ağının oluşturulması ve nükleer endüstride önemli bir prensip olan güvenlik başta olmak üzere çeşitli konularda görüş ve deneyim alışverişinde bulunulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.