Cumhurbaşkanı Reisi: Bugün dünya adil bir düzenin hakim olmasını istiyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Meşhed kentinde düzenlenen 5. Uluslararası İmam Rıza (a.s) Konferansı'nın kapanış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi, bu törende yaptığı konuşmada, "Bugün insanlık dünyası, Siyonist rejimin kanserli bir tümör olduğunu ve sadece Ortadoğu bölgesinin değil dünyanın barış ve güvene kavuşması için bu tümörün yok edilmesi gerektiğini anlamıştır." dedi.

Reisi, "Bugün dünya, bu hakikate ve adaletin tesisi ihtiyacına, aziz şehitlerimizin kanları sayesinde ulaşmıştır. Filistin'de yaşanan tüm bu insanlığa karşı suçlar, çocuk katliamları ve soykırımlar ve özellikle Amerika ve Batı'nın bu suçlara verdiği destek dünya halkının üzüntü duymasına neden olmuştur. Ancak uluslararası kurum ve kuruluşların Filistin halkını savunma konusundaki yetersizliği daha da büyük üzüntüye yol açmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi : Bugün batı ve doğu üniversiteleri Filistin'in özgürlüğünü ve Gazze'deki mazlumların savunulmasını istiyor ve zalimlere karşı haykırıyor. Özgür dünya halklarının arzusu adil bir dünya düzeninin oluşmasıdır. Gazzeli çocukların kanı o kadar güçlü ki Siyonist rejimin varlığına son verecek.

Reisi, "Gazze çocuklarının kanı, Firavun ve Hz. Musa'nın (as) hikayesi gibi, dönemin firavunlarından intikam alabilir. 15 bin Filistinli çocuğun yere dökülen kanının Siyonistlerin hayatına son vereceğinden ve mevcut dünya düzenini adil hale getireceğinden hiç şüphemiz yoktur." diye konuştu.