İran: Fransa'nın nükleer anlaşmanın korunması ile ilgili çabalarına sıcak bakıyoruz

IRNA'ya açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Emmanuel Bonne'nin nükleer anlaşmanın korunması ve gerilimin düşmesi amacıyla Tahran'ı ziyaret ettiğine işaret ederek, ‘İyi niyetle yapılan ve tansiyonun düşürülmesi amacını taşıyan her bir adıma olumlu bakıyoruz ve yapıcı görüşleri her zaman dinleriz’ dedi.

Musevi, ‘Diplomasi kapısı her zaman açıktır, çünkü bizim amacımız tansiyon ve gerlim değildir. Hedefimiz nükleer anlaşmada öngörülen haklarımıza kavuşmaktır’ ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Başdanışmanı Emmanuel Bonne’nin Tahran ziratetine değinen Musevi, ‘Bazı ülkeler tarafından yapılan bu ziyaretlere sıcak bakıyoruz’ değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın her daim gerilimin azaltılması yönünde yapıcı bakış açıları dinlediğinin altını çizen Musevi, ‘Biz tüm anlaşma taraflarını İran’ı grilimin düşürmesine davet etmektense, asıl tansiyon nedeni olan ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesine dikkat etmeye davet ediyoruz’ diye konuştu.

İran’ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini azaltması konusunda attığı ikinci adımdan sonra AB tarafından olumlu bir mesaj alıp almadıkları ile ilgili soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ‘Özel bir mesaj almadık ancak Bonne’nin gelişini reddetmiyoruz’ diye belirtti.

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