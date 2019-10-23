Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamakla birlikte, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, dün Türkiye-Rusya arasında imzalanan Soçi anlaşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Musevi yaptığı açıklamada, 'İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ile milli egemenliğini koruyan ve bölge barış ve istikrarını güçlendiren her adımı destekliyoruz. Bu doğrultuda Rusya ile Türkiye arasında Suriye'nin kuzeydoğusunda çatışmaların bitmesi için vardıkları anlaşmayı bölgeye barış ve istikrarın dönmesi yolunda olumlu bir adım olarak görüyoruz' açıklamasında bulundu.

Varılan anlaşmanın Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermekle birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğini korumasını umduklarını açıklayan Musevi, 'İran İslam Cumhuriyeti her daim sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesini benimsemiş ve bu çerçevede tarafları uzlaşıya davet etmiştir. Bu bağlamda Adana Anlaşması'nın Türkiye-Suriye kaygılarının giderilmesi için uygun bir temel oluşturduğunu ve bu yolda Ankara ve Şam arasında anlaşma ve uzlaşı sağklanması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz' ifadesini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde yabancı güçlerin varlığının bölge güvenliğine katkı sağlamadığını altını çizen Sözcü Musevi, 'Bölge sorunlarınon çözüm yolu, bölge içinden geçer ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesi, güvenlik ve huzuru beraberinde getirecektir' diye konuştu.

Musevi açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'Astana Süreci'nin Suriye'de barış ve güvenliğin gelişmesinde ve Suriye Anayas Komitesi'nin kurulmasındaki etkin sonuçları, daha bariz hale gelmiş ve bunun Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması alanında büyük bir adım olmasını umuyoruz.'