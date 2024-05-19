İran, üniversiteden atılan Filistin yanlısı ABD’li öğrencilere burs veriyor

İran’ın İmam Hüseyin Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Hasani Ahenger ABD, Kanada ve Abrupa’daki profesörlere ve özgürlükçü öğrencilere hitaben yayınladığı bir mesajda “Artık öğrenci hareketlerinde yeni bir sayfanın açılmasına tanık oluyoruz. Gayrimüslim öğrencilerin ve profesörlerin, mazlum Müslüman Filistin milletini savunmak ve Siyonist rejimin ırkçı tutumuna karşı nefretlerini duyurmak için attığı çığlıklar, 20. yüzyılın büyük halk ve öğrenci hareketlerini anımsatıyor ve dünya mazlumlarının küresel emperyalizme karşı durduğunu gösteriyor” dedi.

İmam Hüseyin Üniversitesi Rektörü’nün mesajının devamında, “Akademisyenlerin, özellikle de ABD ve Avrupa üniversitelerindeki profesör ve öğrencilerin, İsrail'in baskıcı davranışlarını ve Batılı hükümetlerin ona verdiği desteği protesto etmede aktif varlığı, bu krizin bitmesinde büyük etkisi olacaktır. Akademik çevrelerin öncü hareketler olarak bu suçlara yönelik uluslararası toplumun sessizliğini kırabilmesi halinde diğer hareketler de bu yaygın insani talebe katılacaktır” ifadelerine yer verildi.