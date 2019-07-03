3 Temmuz 2019 - 14:06
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Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin nükleer anlaşmaya döndüğü an, biz de döneriz

Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin nükleer anlaşmaya döndüğü an, biz de döneriz

Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın tüm halklar, bölge ve dünyanın lehine olduğunu ve ABD için en iyi yolun yanlışını düzeltmesi oluduğunu belirterek, 'İran'ın tüm eylemleri hızlıca yapılabilir ve onlar, nükleer anlaşmaya döndüğü an biz de döneriz' dedi.

Amerikalıların bugüne kadar nükleer anlaşmanın kötü bir anlaşma olduğunu öne sürdüklerine işaret eden Ruhani, 'İran bu anlaşmadan çekilirse onların sevinmesine neden olması gerekiyordu, ancak anlaşmadan az uzaklaştığımız için sinirlenmişlerdir' diye vurguladı.

AB'nin nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa konusunda zayıf davrandıklarına değinen Ruhani, INSTEX'in şov nitelikli olduğunu belirterek, '82 milyonluk bir halkın gerekli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiğini gören AB'nin bir yıldır sessiz kalması şaşırtıcı bir durumdur. İnsan haklarından dem vuran bunlar, neden açıkça ABD'nin eylemlerini kınamıyor ve bunu telafi etmiyor?' diyerek AB'yi eleştirdi.

İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini düşürmesinin bu anlaşmaya zarar vermektense, anlaşmayı koruma amacı güttüğünü bildiren Ruhani, 'Bize göre bir eylem yapmazsak, nükleer anlaşma çökecek' değerlendirmesini yaptı.

Ruhani konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

Karşı tarafların pratik eylemlerini görmezsek, 7 Temmuz'dan itibaren yapacak eylemelerimizin ikinci aşamasına geçiş yapacağız. 7 Temmuz'dan sonra İran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesi artık 3.67 olmayacak ve istediğimiz ve gerekli gördüğümüz surette zenginleştirilme seviyesini yükselteceğiz.

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