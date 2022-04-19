Tahran, İRNA- Kaçar döneminden kalma Tahran'ın Sengleç mahallesindeki tarihi Müstevfi el-Memalik Evi 1977 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne kaydedildi. Kameraman: Asger Hamse
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