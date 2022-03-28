Niyaveran Sarayı Nevruz'da ihtişamlı

Tahran, İRNA- 11 hektarlık alana kurulu Niyaveran Sarayı, hem tarihi ve hem doğal güzellikleri ile göz kamaştırıcı. Kaçar ve Pehlevi dönemlerinden kalma eserleriyle adeta zaman yolculuğuna çıkılan Niyaveran Sarayı, Nevruz döenminde ziyaretçilerle doldu taştı. Kameraman: Emin Celali