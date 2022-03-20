20 Mar 2022 23:02
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News Code: 84691379
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Gürgan'ın tarihi dokusu

Gürgan, İRNA- Gürgan şehrinin tarihi dokusu, İran'ın tescil edilmiş en eski tarihi dokusu olarak biliniyor. Tarihi kayıtlara göre eski adı Esterabad olan Gürgan, Kaçar döneminde 6 mahalleden oluşuyordu. Fotoğrafçı: Rahile Hisari

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