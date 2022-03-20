Gürgan'ın tarihi dokusu

Gürgan, İRNA- Gürgan şehrinin tarihi dokusu, İran'ın tescil edilmiş en eski tarihi dokusu olarak biliniyor. Tarihi kayıtlara göre eski adı Esterabad olan Gürgan, Kaçar döneminde 6 mahalleden oluşuyordu. Fotoğrafçı: Rahile Hisari